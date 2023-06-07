Salı günleri kurulan Hanımeli Pazarı’nda kadınlar üretime katılıyor, ekonomiye katkı sunuyor.

Marmaris Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin katkılarıyla her Salı günü merkez pazar yerinde kurulan Hanımeli Pazarı, birbirinden ilginç ürünler vatandaşlarla buluşuyor. Sanatla ilgili ürünler, el işi takılar, hediyelikler, organik gıdaların satıldığı pazar her salı günü saat 09.00 - 19.00 arasında kuruluyor. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği pazar, kadınların ekonomiye katkıda bulunmasına destek oluyor ve halkın uygun fiyata kaliteli ürüne erişimini sağlıyor.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Kekeva ve pazarda stant açan kadınlar “Bize tanınmış çok güzel bir fırsat. Bunun için Belediye Başkanımız Mehmet Oktay’a çok teşekkür ediyoruz. Hem satış yapmak hem de alışveriş için tüm kadınları ve Marmaris halkını davet ediyoruz” dediler.