Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Marmaris Belediyesi’nce “Toplumsal Farkındalık Paneli” düzenlenecek.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Marmaris Belediyesi’nce “Toplumsal Farkındalık Paneli” düzenlenecek.

Marmaris Belediyesi organizasyonuyla kadına yönelik şiddetin birçok boyutuyla ele alınacağı farkındalık paneli düzenlenecek. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikte panelistler toplumsal farkındalığın artması amacıyla farklı açılardan “kadına şiddete hayır” diyecek. Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi’nin de destek vereceği panelde, psikoloji merkezlerinden yetkililer de farklı konu başlıklarında konuşma yapacak. Panelde KADES uygulaması, şiddetle baş etme becerileri, fiziksel şiddete ilk müdahale, şiddetin ruhsal kökenleri, şiddetin kadına etkileri ve kurumsal destek, şiddette psikolojik destek ve Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde verilen hizmetler konu başlıkları ele alınacak. Panel 25 Kasım Cuma günü, saat 18.00’da, Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.