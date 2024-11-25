Marmaris Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir panel düzenledi. Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün de katıldığı panelde kadına şiddet ile ilgili konuşmalar ve seyircilerin de katıldığı bir program düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla şiddetin her türüne karşı çözüm önerilerini güçlendirmek amacıyla Marmaris’te ‘şiddet’ konulu bir panel düzenlendi. Davetlilere sarı çiçekler hediye edilen ve sarı balonlarla süslenmiş Armutalan Kültür Merkezi’nde Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde kadına şiddet farklı açılardan ele alındı. Son yıllarda artan erkek şiddeti hukuki, psikolojik ve sosyolojik açıdanhem panelistler hem de katılımcılar ile konuşuldu.

Doç. Dr. Didem Işıksal’ın moderatörlüğündeki panele Avukat Füsun Ünlüsoy, Gazeteci Arzu Barışkaner, Marmaris Belediyesi psikoloğu İmge Bulut, Marmaris Kadın Kooperatifi Başkanı İlkay Gözen, Kent Konseyi Kadın Meclisi Temsilcisi Ayla Akıncı, Farkındalık ve İyi Yaşam Danışmanı Özgür Taşkıran Konaç, Marmaris Kadın Dayanışma Platform Temsilcisi Gülşah Deniz Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılışında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin en önemli toplumsal sorunlardan biri olduğunu belirterek “Bu tek başına sadece panelistlerin konuşarak, ideallerin ortaya atılarak halledilebilecek bir sorun değil. Hep birlikte eylem koyarak, fikirlerimizi düşüncelerimizi hayata geçirerek çözebileceğimiz konular. O yüzden hepinizin katılımı, katkıyı çok önemsiyoruz. İlk adım olarak dilimizi değiştirerek, bazı kalıpların cinsiyet ayrımından kurtulmasını sağlayarak çözüm için ilerleyebiliriz” diye konuşarak ‘kadına şiddet insanlık suçudur’ dedi.