25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Marmaris’te düzenlenen panelde uzmanlar ‘şiddet’ konusunu tüm yönleriyle ele aldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Marmaris’te düzenlenen panelde uzmanlar ‘şiddet’ konusunu tüm yönleriyle ele aldı.

Marmaris Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir panel düzenledi. Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen ‘Kadın Şiddetine Karşı Toplumsal Farkındalık’ konulu panelde şiddet konusu tüm yönleriyle ele alındı.

Marmaris Belediyesi Başkanvekili Ali Aygün ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk’ün de katıldığı Armutalan Kültür Merkezi’ndeki panelde ilk olarak konuşan İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Seren Yanıkoğlu, ‘KADES’ uygulamasını anlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nden Komiser Kadriye Altındal ise KADES’ten gelen ihbarlara nasıl müdahale edildiğinden bahsetti.

Daha sonra kürsüye gelen Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog Dr. Yasemin Ozan ise ‘Şiddetin Üç Farklı Yönü ve Baş Etme Becerileri’ konusunu anlattı. Şiddetin dil, din, ırk veya ülke farkı olmadan dünyanın her yerinde karşılaşılan bir kavram olduğunu söyleyen Ozan, “Dünya Sağlık Örgütü’nün son verileri dünyada 1 milyon 600 bin insanın şiddet yüzünden hayatını kaybetmiş. Bu sadece ülkemizde değil evrensel bir sorun” diye konuştu.

Tıbbi Danışman İlkyardım Eğitmeni Dr. Adelet Gök de, ’Fiziksel Şiddette İlk Müdahale’ adlı sunumu yaptı. Meslek hayatı boyunca çok fazla şiddet vakasıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Gök, böyle bir durumla karşılaşıldığında yapılması gerekenin yardım çağırmak olduğunu dile getirdi. Yaralının varsa kanamasının durdurulmaya çalışılması gerektiğini ifade eden Gök, acil yardım ekibi gelene kadar yaralının yerinden kımıldatılmaması gerektiğini de söyledi.

Psikoterapist Şamil Sarıbaş ‘Bir Aşırılık Hali Olarak Şiddetin Ruhsal Kökenleri’ adlı sunumunda şiddete maruz kalan kişilerin ruhsal durumlarını anlattı. Genelde bu kişilerin kendilerini suçladığını ifade eden Sarıbaş, “Ben ne suç işledim de bu benim başıma geldi algısı oldukça yaygın” diye konuştu. Marmaris İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden Döne Çatak ‘Şiddetin Kadın Üzerindeki Etkinleri ve Kurumsal Destek’ konulu sunumunda bakanlıkların yaptığı çalışmaları anlattı. ,

Son olarak konuşan Marmaris Belediye Psikoloğu İmge Bulut ise şiddette psikolojik desteğin önemini ve Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde verilen hizmetleri aktardı. Paneli izleyenlerin sorularını da yanıtlayan uzmanlara program sonunda teşekkür belgesi takdim edildi.