Muğla’nın Marmaris ilçesinde kırsal mahallelerde jeep safarilerin denetimlerine ara vermeden devam ediliyor. Marmaris Bölge Trafik istasyonu ekipleri ile ilçe jandarma trafik ekipleri yaptıkları şok uygulamalarda emniyet kemeri, belge kontrolü yapıp şoförlere alkol testinden geçiriyor. yapılan denetimlerde 1 jeep şoförünün alkollü vaziyette direksiyon başına geçtiği belirlendi. Ekipler tarafından şoförun ehliyetine el konulup idari para cezası yazıldı.

Marmaris Bölge Trafik Denetleme istasyonu ekipleri ve İlçe Jandarma ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde doğa gezisi yapmak amacıyla üstü açık jeeplerle gezi düzenleyen araçlara denetimlere devam ediyor. Bugün yapılan uygulamada 60 jeep ve sürücüsüne belge ve alkol testi yapılırken yolcuların emniyet kemerleri kontrol edildi. 1 şoförün alkol promilinin sınırın üstünde olması sebebi ile hem idari hem para cezası kesilerek jeepten indirilip merkezden yeni bir şoför gelmesi beklendi.

Trafik ekipleri denetimlerin devam edeceğini sadece jeep değil diğer dört tekerli atv denilen arazi araçlarının da denetlendiğini belirttiler.