Muğla’nın Marmaris ilçesinde jandarma ekipleri yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma planları olan 96 düzensiz göçmeni yakaladı. Ormanlık arazide yaya halde bulunan göçmenleri bırakıp kaçan kamyonet teknik takip sonucu tespit edilerek şoförü de kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların ormanlık arazide bir grup düzensiz göçmen gördüğünü ihbar etmesi üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçerek düzensiz göçmenleri yakaladı. İçlerinde çocuklarında olduğu 96 düzensiz göçmeni bırakıp kaçan kamyonet sürücüsü de Bursa karayolu üzerinde yakalandı. Ormanlık araziye bırakılan düzensiz göçmenler, karakoldaki işlemlerinin ardından il göç idaresine sevk edilirken, şoför ve organizatör gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.