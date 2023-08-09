Marmaris Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre kadrolu işçilere ilk 6 ay için yüzde 57 oranında zam yapıldı.

Marmaris Belediyesi ile Belediye - İş Sendikası arasında 3 yılı içine alan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2023-2026 yılları arasında geçerli olacak sözleşmeye Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye - İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay imza attı. Törende Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı ve İnsan Kaynakları Müdürü Murat Çalışkan da hazır bulundu. Kadrolu 78 personeli kapsayan sözleşmeye göre ilk 6 ay için en düşük maaşa yüzde 57 oranında zam yapıldı. Böylelikle en düşük maaş 18 bin 804 lira oldu. Ayrıca yemek yardımı, sosyal yardım, öğrenim yardımı, görev tazminatı gibi birçok konuda iyileştirmeler yapıldı.

Başkan Mehmet Oktay’a teşekkür

İçmeler Belediye Hizmet Binası’nda düzenlenen törende konuşan Sendika Şube Başkanı Akbay, yaşanan ekonomik krizin herkesi etkilediğini belirterek “Belediyelerimiz de en çok etkilenen kurumların başında geliyor. Marmaris’te de tüm imkanların kullanılarak bu artışların yapıldığını biliyoruz. Başkan Oktay’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Genel ekonomi hepimizi etkiliyor”

Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Ülkemizdeki ekonomik durum ortada. En baştan beri imkanlarımızı zorlayacağımızı söylemiştik. Nihayetinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardık. Marmaris halkının bizden beklediği kaliteli hızlı ve güler yüzlü hizmeti de vermeye devam edeceğiz. Sözleşmemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.