Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Aralık ayında meydana gelen Marmaris’teki iş insanına silahlı saldırının faillerini 4 ilde eş zamanlı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz Aralık ayında iş insanı M.Ö.’nün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Marmaris’te yaşayan müteahhit M.Ö geçen yılın Aralık ayında evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmış ve hastanede tedavi görmüştü. Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma dahilinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit ederek Muğla, İstanbul, Samsun ve Ağrı’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seydi A. (39), Yılmaz H. (48), Ömer M.O. (22), Ramazan D. (45) ve Muharrem K. (55) tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.