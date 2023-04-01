Marmaris Belediyesi’nin ikinci iftar sofrası Çetibeli Mahallesi’nde kuruldu.

Marmaris Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar sofralarının ikincisi Çetibeli Mahallesi’nde kuruldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş, Ali Zağlı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı Hüsamettin Yiğit ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Cami bahçesinde kurulan sofralarda bir araya gelen katılımcılar hep birlikte dua ederek oruç açtı. Mahalle sakinlerine hayırlı Ramazanlar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.