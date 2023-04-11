Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis haftası sebebi ile Muğla’nın Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü iftar programı düzenledi.

Siteler Mahallesi’nde bir otelde düzenlenen iftar programı İlçe Müftüsü Yunus Acar’ın ezan okuması ile başladı. İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız’ın ev sahipliği yaptığı davette protokol, gaziler ve şehit yakınları aynı masada buluştu. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaparak Emniyet ve Jandarma teşkilatı şehitlerine rahmet, gazilerine şükran dileklerini iletti.

Kaymakam Aksoy konuşmasında ‘’Marmaris’in huzuru ve için güvenliği büyük bir fedakarlık içerisinde çalışan gece gündüz demeden çalışan, hukuka bağlı olarak dürüstçe çalışan bütün arkadaşlarıma ve tabii ki onlarla aynı görevi yerine getiren kardeş Jandarma mensuplarına da bu vesile ile huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Marmaris ve bütün ülkemizdeki emniyet mensubu kardeşlerimin polis gününü kutluyorum tüm polislerimize aileleriyle yakınlarıyla çok huzurlu mutlu bir meslek hayatını temenni ediyorum. Bu vesile ile tekrar bütün şehitlerimize içinde bulunduğumuz günün anlama itibariyle özellikle deprem bölgesinde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize rahmetle anıyorum’’ sözlerini konuştu.

Düzenlenen iftar davetine Emniyet teşkilatı, Şehit yakınları, Gaziler, Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ,Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.