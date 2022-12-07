Muğla’nın Marmaris ilçesinde Huzurevinde yaşayan vatandaşlara trafik eğitimi verildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Huzurevinde yaşayan vatandaşlara trafik eğitimi verildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro amirliği eğitim personelleri huzurevi sakinlerine genel trafik eğitimleri verdi.

Eğitimde, Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Büro amirliğinde görevli polisler tarafından huzurevinin çevresinde bulunan yaya geçitleri, kavşaklar fotoğraflı ve videolu olarak tanıtıldı. Huzurevinde hizmet almakta olan 15 yaşlı vatandaş ve görevli personellerin trafikte, nasıl hareket etmeleri konusunda bilgilendirilme ve uyarılar yapılarak trafik konulu şapkalar dağıtıldı.