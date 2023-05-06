Baharın müjdecisi Hıdırellez, Marmaris’te coşku ile karşılandı. Marmaris Belediyesi’nin organize ettiği etkinliklerde vatandaşlar zaman zaman yağan yağmura aldırış etmeden sahile yakılan ateşlerin üzerinden atlayıp dilek ağaçlarına isteklerini yazdılar.

Marmaris Belediyesi, Hıdırellez dolayısıyla halk plajında bir şenlik düzenledi. Dileklerini dilek ağacına asan, Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar müzik eşliğinde Hıdırellez Bayramı’nı kutladı. Marmaris Belediyesi tarafından Halk plajında düzenlenen etkinlik akşam 20.00’da başladı. Grup Physkos’tan Sinan Cem Vardar’ın şarkıları ve DJ Muzo’nun müzik performansı ile eğlenen vatandaşlar rengarenk bezlere dileklerini yazarak belediye tarafından hazırlanan dilek ağacına astı, yakılan ateşlerin üzerinden atladı. Etkinliğe katılanlar sağlık, mutluluk, huzur, para, sevgi gibi dilekleri diledi. Zaman zaman yağan yağmura aldırmadan kutlamalara devam eden vatandaşlar gönüllerince eğlendikleri bir Hıdırellez Bayramı geçirdi.