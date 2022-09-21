Atık Getirme Merkezi kuran Marmaris Belediyesi tarafından, ilçenin üç noktasına mobil atık getirme merkezi konuşlandırıldı.

Atık Getirme Merkezi kuran Marmaris Belediyesi tarafından, ilçenin üç noktasına mobil atık getirme merkezi konuşlandırıldı.

Marmaris Belediyesi atık yönetimi, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda önemli bir adım daha attı. Belediyenin Makine Araç Parkı’nda kurduğu Atık Getirme Merkezi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay alarak çalışmalara başladı.

İlçenin nüfus olarak yoğun olan 3 noktasına da mobil atık getirme merkezi konuşlandırıldı. Beldibi, Armutalan ve Siteler’deki mobil atık getirme merkezlerinde atıkların türüne göre bölümlendirme yapıldı. Kağıt,karton, cam, plastik, metal, elektrik, elektronik atık, bitkisel atık yağ ve pil olmak üzere 7 tür atık ayrı ayrı depolanacak. Mobil atık getirme merkezlerinde toplanan atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüşümü sağlanacak.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tugay Tutugan, sıfır atık anlayışının dünyada ve Türkiye genelinde çok büyük önem arz ettiğini belirterek “Biz de belediye olarak sıfır atıkta varlığımızı hissettirmek ve toplumumuzu bilinçlendirmek adına önce Atık Getirme Merkezini kurduk. Daha sonra şehrimizin üç noktasına mobil atık getirme merkezlerini yerleştirdik. Katmadeğeri olan, geri kazanabilir atıkları tekrar ekonomimize kazandırma, çevre bilinci oluşturma adına belediye olarak mücadele vermekteyiz. Bize bu yönde katkı sunan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Tugay Tutugan mobil atık getirme merkezlerinin önümüzdeki dönemde tüm mahallelere konulacağını belirterek “Marmaris için, geleceğimiz için halkımızdan çevre ve temizlik konularında bize yardımcı olmasını ve evsel atık dışındaki atıklarını bu noktalara atmalarını rica ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.