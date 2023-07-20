Gözde turizm kenti Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah 07.00 da bir Marmaris yaşayanının çektiği fotoğrafta Halk plajındaki şemsiyelerin altında onlarca kişinin konakladığı görülüyor.

İlçedeki hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde olması, ilçedeki otellerde konaklama imkanı bulamayıp sokakta kalanlar halk plajlarını otele çevirdi. Bu durum sabah erken saatlerde denize girmek isteyenlerin tepkilerine sebep oluyor. Sabah güne denize girerek başlamak isteyen vatandaşlar ‘ Buralarda bu insanları böyle yatıyor görmek hem üzücü hem de rahatsızlık verici. Bunlar kim neci, neden burada yatıyorlar güvende miyiz? merak ediyorum yetkililer buna çözüm bulamadı gerçekten içler acısı ‘’ şeklinde konuşarak tepkilerini dile getirdi.