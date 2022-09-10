Marmaris Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçireceği Halk Kart için imza töreni düzenlendi. Başkan Oktay Halk Kart için “Hem iş yükümüzü azaltacak, hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan karşılamasına olanak sağlayacak” dedi.

Marmaris Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçireceği Halk Kart için imza töreni düzenlendi. Başkan Oktay Halk Kart için “Hem iş yükümüzü azaltacak, hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan karşılamasına olanak sağlayacak” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten Marmaris Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara Halk Kart ile yardım eli uzatacak. Marmaris sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç kişilerin beslenme, giyinme, temizlik ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak Halk Kart için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Oyak iştiraki Birleşik Ödeme yetkilileri arasında anlaşma imzalandı. Kısa bir süre sonra, gerekli şartları sağlayan vatandaşlara verilmeye başlanacak halk kartlar, sosyal yardımlarda iş yükünü azaltırken vatandaşların gerçek ihtiyaçlarına da kolayca ulaşmasını sağlayacak.

Yeni nesil modern ve sosyal belediyeciliğin güzel bir örneğini Marmaris’te hayata geçireceklerini ifade eden Belediye Başkanı Oktay, “Dar gelirli yurttaşlarımıza yönelik toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmak için hayata geçireceğimiz Marmaris Belediyesi Halk Kartın ilk adımı Oyak iştiraki Birleşik Ödeme yetkilileriyle imzalanan sözleşmeyle attık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan karşılamasını sağlayacak kartlar kısa bir süre sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak” şeklinde konuştu.