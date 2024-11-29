Marmaris Belediyesi ilçedeki ilçenin değişik noktalarında konumlandırılan 104 adet tekstil kumbarasını yenilenmek için harekete geçti. Ayrıca gelen talepler üzerine 26 noktaya daha kumbara konulmasına karar verildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde ilçedeki tekstil kumbaralarının yenileme çalışmalarına başladı. 2018 yılında 104 adet olarak ilçenin değişik noktalarında konumlandırılan kumbaraların tamamının yenilenmesi için harekete geçildi. Mevcut tekstil kumbaraların görüntü ve kullanım açısından kötü durumda olması nedeniyle başlatılan çalışmada Marmaris’e daha estetik ve işlevsel tekstil kumbaraları kazandırılması hedeflendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz, çalışmanın firma tarafından yapıldığını belirterek “Firma ile yenilediğimiz sözleşmeyle belediyenin bütçesinden herhangi bir kaynak aktarılmadan eskiyen bu kumbaraları değiştirmeye başladık” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün saha incelemeleri ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine tespitlerde bulunduklarını ifade eden Yılmaz, 26 noktaya daha kumbara konulacağını ve toplam sayının 130’a çıkarılacağını söyledi.