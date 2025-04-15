Muğla’nın Marmaris ilçesinde görev yapan gazeteci Murat Ersan, yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Olay, Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi 146 Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerel bir dergi ve gazetenin sahibi olan Murat Ersan, yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Ersan, başına aldığı darbeler ile bir anda kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ersan’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.