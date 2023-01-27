Muğla’nın Marmavrileris ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına dolayısıyla bir otelin patlayan camı 1 kişinin yaralanmasına neden olurken, den ağaçlar da arabalara zarar verdi.

Muğla’nın Marmavrileris ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına dolayısıyla bir otelin patlayan camı 1 kişinin yaralanmasına neden olurken, den ağaçlar da arabalara zarar verdi.

Meteorolojiden yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Marmaris’te de sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte başlayan fırtına kısa sürede etkisini arttırdı. Yağış ve fırtına dolayısıyla vatandaşlar cadde ve sokaklarda su birikintileri dolayısıyla zor anlar yaşarken, zaman zaman araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte İçmeler Mahallesi’nde; İstiklal Caddesi üzerindeki bir otelin patlayan camı bir kişiyi yaralarken, araçların devrilmesi sonucu bazı araçlar ve evler zarar gördü. Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte belediye ekipleri de yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Yetkililer vatandaşları; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.