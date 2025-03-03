2021 ve 2022 yıllarında Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan büyük orman yangınlarının ardından bölgede zarar gören alanların yeşillendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ile Marmaris Çevre Kulübü gönüllüler ve minik öğrenciler ile birlikte Asparan mevkiinde ağaç dikim ve tohum topu etkinliği gerçekleştirerek ‘ormanlarımız yeniden yükselene kadar emek vereceğiz’ dedi.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ile Marmaris Çevre Kulübü tarafından anaokulu, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin de katıldığı, orman yangınlarını önlemek ve doğal bariyer oluşturmak amacıyla fidan ve tohum topu serpme etkinliği düzenlendi. İçmeler Mahallesi Asparan mevkiinde 350 adet keçiboynuzu fidanı dikildi, anaokulu öğrencileri tarafından tohum topu atım etkinliği düzenledi.

Tohum topları Marmaris Atatürk İlkokulu, Trabzon Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Köyceğiz Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlandı.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, etkinliklerle ilgili "Ağaç dikimlerimizi Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği ve Marmaris Çevre Kulübü olarak sürdürüyoruz. Ağaç dikimlerimiz şu anda yerleşim alanlarının üstüne bariyer dikim şeklinde, ileriki süreçte yangınlara karşı önlem amaçlı. Ayrıca çeşitli okullarla tohum topu etkinliklerimiz var. Bu tohum toplarını Marmaris’ten, Trabzon’dan ve Köyceğiz’den belli okullar gönderdi. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan koruyarak doğa ile iç içe olmalarını sağlamayı hedefliyoruz ve bu sebeple çocuklarla etkinlikler düzenliyoruz" sözleriyle çocukları doğa ile iç içe bağımlılıklardan uzak olmaları için etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.