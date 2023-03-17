Muğla’nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi edilen A.G isimli şahıs evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri İçmeler Mahallesi’nde sezonluk işçi olarak çalışan A.G’nin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda özel düzenekler ve Hint Keneviri üretimi için kullanılan ekipmanlar , çok sayıda hint keneviri bitkisi ,bir miktar esrar maddesi ele geçirilerek imha edilmek üzere zabıt altına alındı. A.G. isimli şüpheli gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.