Marmaris Belediyesi, eski başkanlardan İsmet Karadinç’in ölüm yıl dönümünde yine unutmadı. Başkanın anısına lokma dağıtıldı.

Marmaris Belediyesi, eski başkanlardan İsmet Karadinç’in ölüm yıl dönümünde yine unutmadı. Başkanın anısına lokma dağıtıldı.

Marmaris’te 1989 - 2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan İsmet Karadinç, ölüm yıl dönümünde anıldı. Marmaris Belediyesi, 2011 yılında vefat eden İsmet Karadinç’in 12. ölüm yıl dönümü nedeniyle lokma dağıttı. Merkez pazar yeri önünde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Marmaris Şoförler Odası eski Başkanı İbrahim Tarım, Karadinç döneminde meclis üyeliği yapan Etem Ay ve Karadinç’in oğlu Mehmet Karadinç de lokma dağıtımına katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Marmaris’in gelişmesine önemli katkılar sağlayan tüm başkanlara minnet duyduklarını belirterek “Geçmişimizi unutmadan, geleceğe bakıyoruz. Göreve geldiğimizden beri eski başkanlarımızı yad ediyoruz. Bayramlarda vefat eden başkanlarımızın mezarını ziyaret edip dualar okuyarak onları anıyoruz. Onları anmak için lokma dağıtıyoruz. Eski başkanımız İsmet Karadinç de görev yaptığı 1989 - 2004 yılları arasında ilçemize önemli hizmetlerde bulundu. Bunları unutmamız mümkün değil. Kendisini ve ebediyete göç eden diğer belediye başkanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.