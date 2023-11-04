Cumhuriyet’in kuruluşu onuruna düzenlenen Ekim Geçidi Sergisi, 13. kez kapılarını açtı. 100. yıl gururunun yaşandığı açılışta geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Ressam Kaysu Biber de anıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında, Ekim Geçidi 2023 Marmaris Sergisi bir kez daha sanatseverlerle buluştu. Marmaris Belediyesi öncülüğünde 2010 yılından bu yana gelenekselleşen sergi İçmeler MAKSAD Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide bu yıl 16 sanatçının çalışması yer aldı. Ece Türköz’ün özel katılımcı olduğu sergide ismi Ekim Geçidi ile özdeşleşen geçtiğimiz ay hayatını kaybeden ressam Kaysu Biber için de özel bir anma düzenlendi. Serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Başkan Yardımcısı Zift, etkinlikte yer alan tüm sanatçıları tebrik ederek “Ekim Geçidi artık gelenekselleşti. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu güzel ve anlam yüklü sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl Kaysu Biber’in olmayışı hepimizi hüzünlendirdi. Ama onun isini sevdiği renklerle, tablolarla, sanatla yaşatacağız. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, herkesin bayramını bir kez daha kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Sergi 10 Kasım tarihine kadar İçmeler MAKSAD Sanat Galerisi’nde görülebilir.