Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri dahilinde Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde fidan ve çocuklar için hazırlanan; tohumlu kalem, rüzgargülü, balon, puzzle, satranç ve kitaplar hediye edildi.

Marmaris Orman işletme müdürlüğü önünde orman işletme şefleri ve orman işçileri balonlarla süsledikleri bahçede çocuklara ormanın önemini anlattı. Yetişkinlere de fidanın nasıl dikileceği ve bakılacağı konusunda bilgilendirmelerde bulunan yetkiler, selvi, kızılçam, sığla, keçi boynuzu fidanları hediye etti. Okul öğrencileri ile birlikte fidan dikimlerinin sürdüğünü belirten belirtilirken, hafta boyunca etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.