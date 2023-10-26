Muğla’nın Marmaris İlçesinde Cumhuriyetin 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

Farklı yaş gruplarından 4 kategori ve farklı mesafelerde yaklaşık 300 öğrenci Cumhuriyetin 100. yılı için koştu. Yarışlarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde verilecek. Sabah saat 10.00 da Siteler Mahallesi’nde ilk başlangıç noktasından başlayan ve Atatürk Meydanı’nda biten koşu Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edildi. Küçükler, Minikler, Yıldızlar, Gençler olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilen koşuya farklı okullardan 300 öğrenci katıldı. Bin 200 metre en uzak mesafe, 400 metre en yakın mesafe olan koşuda erkekler ve kızlar için 8 farklı başlangıç noktası oluşturuldu.

Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Cem Tuncel ,Cumhuriyet Koşusu’na katılan öğrencileri tebrik ederek, dereceye giren öğrencilerin madalyaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde takdim edileceğini belirtti.