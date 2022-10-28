Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın Atatürk büsüne çelenk sunmasının ardından Aksaz Askeri Bandosu eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Şehit Ahmet Benler İlkokulu korosu Cumhuriyet şarkıları söyleyerek program sonlandırıldı.

Cumhuriyet’in 99. yılı kutlamaları çerçevesinde Marmaris Atatürk meydana Atatürk büstüne çelenkler bırakıldı. Çelenk sunma törenine Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, siyasi parti temsilcileri, gaziler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Muğla’nın Marmaris ilçesinde de düzenlenen çelenk töreniyle kutlanmaya başladı.

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