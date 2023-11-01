Marmaris Belediyesi’nin çeşitli kurum ortakları ile birlikte Nisan ayında ilkini hayata geçirdiği çocuklara yönelik sanat, robotik kodlama ve yazılım kursları bu kez Taşlıca ve Söğüt mahallelerinde yapılacak.

Marmaris Belediyesi, çocukların küçük yaşta sanat ve bilişim dünyasına adım atıp temel eğitimi almalarını sağlamak amacıyla geçen Nisan ayında önemli bir projeye imza atmıştı. Marmaris Belediyesi, Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD), Üretim Çocuklar Akademisi Derneği (ÜÇADER) ve Eğitim-Sen Marmaris Şubesi’nin imzaladığı ortak protokol sonucunda yapılan çalışmada Bozburun, Selimiye, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde okuyan 17 öğrenci bilim ve sanatla buluşmuştu.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve görsel sanatlar, müzik, robotik kodlama, yazılım gibi konulara yeteneği olan ancak bu hizmete ulaşma imkanı bulmayan çocuklar başta olmak üzere ilçedeki tüm çocuklara yönelik ücretsiz kursların açılmasını ve eğitim çalışmaları yapılmasını öngören protokol ikinci kez imzalandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın makam odasında gerçekleşen imza törenine Eğitim-Sen Marmaris Şube Başkanı Altan Kumbasar, MAKSAD Başkanı Samir Gülahmedov ve ÜÇADER Başkanı Mehmet Doğan katıldı. Taşlıca ve Söğüt mahallelerini kapsayan protokole göre çocuklar okullarında, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nda, MAKSAD İçmeler Kültür ve Sanatevi’nde ve Sifigu Bilim Kafe’de eğitimler alacak.

10 hafta sürecek projeyle ilgili açıklama yapan Başkan Oktay, “Merkeze uzak mahallerimizde eğitim gören çocuklarımızı geçen yıl bilimle buluşturduğumuz projemiz bu yıl da imzaladığımız protokol doğrultusunda devam edecek. Belediyemiz, MAKSAD, ÜÇADER ve Eğitim-Sen Marmaris Şubesi işbirliğiyle görsel sanatlar, müzik, robotik kodlama, yazılım gibi konulara yeteneği olan ancak bu eğitimlere ulaşma imkanı bulamayan çocuklarımızı yapacağımız çalışmalara davet ediyorum. Eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanması adına önemli bir adım olan bu proje dolayısıyla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.