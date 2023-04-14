Muğla’nın gözde turistik ilçelerinden Marmaris’te turizm sezonunun açılması ile birlikte denetimler de arttırıldı. Cip safarilerine yönelik uygulamalar Bölge Trafik ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılmaya başlandı.

Marmaris’te alternatif eğlence olarak geçen, ilçenin kırsal mahallelerinde eski model ciplerle tur yapanlara hem karadan hem de dronla havadan Polis ve Jandarma kontrolleri gerçekleştirildi. Emniyet kemeri, araç belgeleri, sürücü belgeleri ve araç kullanımı konularında denetime giren 30 safari cipinden birinde muayene eksikliği diğerinde ise şoföründe psikoteknik belge eksikliği sebebi ile ceza kesildi.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik ekipleri denetimlerin düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini, sürücülerin kurallara riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.