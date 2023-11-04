Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının düğünde atılan havai fişeğinden çıktığı iddiaları üzere jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Marmaris’e 28 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi’nde saat 21.15 sıralarında çıkan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın, Marmaris Orman İşletme ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının, düğünde atılan havai fişekten çıktığı iddiaları üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.