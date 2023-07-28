Marmaris Belediyesi, görüntü ve gürültü kirliliğinin önüne geçen çevreci konteynırları Marmaris’in farklı noktalarında hizmete sundu.

Marmaris Belediyesi daha temiz bir Marmaris hedefiyle sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi. Estetik görünümlü ve çevreci 93 adet çöp ünitesi Marmaris’in fiziksel olarak uygun noktalarına yerleştirildi. 3 bin 750 litrelik yeni nesil konteynerler ile estetik ve hijyenik bir görüntü yakalamayı amaçlayan Marmaris Belediyesi çöp toplama sistemini de daha pratik bir hale getirdi. Konteynırlar, ilk etapta konteynırların içlerini boşaltan vinç sistemli özel araçların girebileceği 93 adet cadde ve sokağa yerleştirildi. Söz konusu konteynırların hijyeni için özel yıkama araçları da hizmete sunuldu. Konteynırlar bulundukları noktalarda özel araçlarla temizlenip ardından tekrar yerlerine bırakılıyor.

Yeni konteynerler temassız çöp atma imkânı da sunuyor. Elle dokunmadan ayak sistemiyle vatandaşlar çöpünü konteynırlara atabiliyor. Konteynerlerin kapasitesi daha geniş olduğu için araç, eleman ve zamandan tasarruf sağlıyor. İlerleyen günlerde konteynır sayısının artacağını belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Tahir Anıl Sarıtaş “Marmaris’i hem görsellik hem tasarruf hem de işlevsellik açısından daha fazla artısı bulunan bir çöp toplama sistemiyle buluşturduk. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini konteynırların yanına değil içine atmaları” şeklinde konuştu.