Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kırsal mahallelerdeki çalışmaları kapsamında Bozburun Tavşanbükü mevkindeki 7 kilometre uzunluğundaki güzergah stabilize hale getirdi.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mücavir alan sınırlarındaki kırsal mahallelerde bulunan yollarda çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bozburun Mahallesi Tavşanbükü mevkindeki 7 kilometre uzunluğundaki güzergah stabilize hale getirildi. Çalışma tamamıyla Fen İşleri Müdürlüğü’nün kendi ekip ve ekipmanlarınca yapıldı. Bozburun yat çekek yeri güzergahında olduğu için yoğun kullanımın meydana geldiği yol 1 hafta süren çalışmanın ardından yol kullanıma açıldı.