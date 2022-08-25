Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği ‘Karamela Sepeti’ isimli müzikli gösteriyle çocuklar unutulmaz bir gece yaşadı. Çocuk şarkılarıyla tanınan Onur Erol’un sahne aldığı gösteride Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce çocuk hep birlikte şarkılar söyledi.

Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği ‘Karamela Sepeti’ isimli müzikli gösteriyle çocuklar unutulmaz bir gece yaşadı. Çocuk şarkılarıyla tanınan Onur Erol’un sahne aldığı gösteride Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce çocuk hep birlikte şarkılar söyledi.

Marmaris Belediyesi, yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala çocuklara muhteşem bir armağan sundu. Çocuk şarkıları yazan, besteleyen ve söyleyen Onur Erol’un sahne aldığı Karamela Sepeti isimli müzikli gösteri, çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Marmaris Amfi Tiyatro’yu etkinliğin saatler önceden dolduran çocukların heyecanı ve mutluluğu Onur Erol’un sahneye çıkmasıyla daha da büyüdü. Hep bir ağızdan şarkıları söyleyip sözlere uygun hareketlerle de Onur Erol’a eşlik eden çocuklar eğlenmenin tadını çıkardı. Eğlenceli etkinlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da çocukları yalnız bırakmadı. Çocukların sevinci ve heyecanı karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Oktay, alkışlarla çocukların mutluluğuna eşlik etti. Marmaris’te önceliklerinin her zaman çocukların mutluluğu olduğunu söyleyen Başkan Oktay, “Onların yüzünü güldürmek, mutluluk vermek ve heyecanlarına ortak olmak en büyük görevimiz. Bu akşam da gördüğümüz manzara inanılmaz. Böylesi bir kalabalıkla hep birlikte eğlenmenin keyfini yaşıyoruz” dedi. Kısa bir süre sonra okulların açılacağını da hatırlatan Oktay, “Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, hepsini gözlerinden öpüyorum” diye konuştu. Yaklaşık iki saat süren konserde çocuklar gönüllerince eğlenirken büyükler de konserin tadını çıkardı.