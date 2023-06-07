Marmaris Beldibi Hacıbektaş Veli Parkı’nda ızgaralardan kanala düşen yavru kedinin sesini duyan çocukların ihbarı üzerine harekete geçen Marmaris Belediyesi ekipleri yavru kediyi sağ salim kurtardı.

Beldibi Hacıbektaş Veli Parkı’nda kanalın içinde kedi sesi geldiği ihbarı üzerine Marmaris Belediyesi ekipleri harekete geçti. Bilgi verilmesiyle bölgeye giden Geçici Bakımevi çalışanları ızgaranın lehim ile kapatıldığını görünce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Bu birimden gelen ekipler ızgarayı kaynakla keserken Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de etraftaki çalıları ve otları temizledi. Izgarayı keserek kanala giren belediye çalışanı yavru kediyi sağ salim dışarı çıkardı.

Kedinin kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Çocuklarımızın ihbarıyla harekete geçen ekiplerimiz olağanüstü çalışmayla yavruyu sağ salim kurtardı. Annesine kavuşan yavru kedinin mutluluğu hepimizi sardı. Marmaris olarak biz etrafımızdaki tüm canlıları sevgiyle sarıyor, koruyoruz. Bir kez daha başta çocuklarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.