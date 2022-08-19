Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisini öğle yemeğine davet eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla buluştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisini öğle yemeğine davet eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla buluştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, öğle yemeğinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Belediyenin Armutalan’da bulunan serasında düzenlenen yemeğe müdürlüğün çalışanlarının yanı sıra Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, Hakan Köksal, Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Yiğit, birim amirleri de katıldı. Yemekleri de Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kadın personeli servis etti. Ağaçların altında kurulan sofralarda yenen yemeğin ardından personelle sohbet eden Başkan Oktay, Marmaris için verdikleri emek için teşekkür etti.

Her fırsatta belediye emekçileriyle bir araya gelmeye gayret gösterdiğini söyleyen Oktay, “Gece gündüz demeden Marmaris için gayret gösteren hatta son iki senedir yaşanan yangın, sel, kar gibi felaketlerde de büyük bir özveriyle çalışan belediye emekçilerimiz bizim en kıymetlilerimiz. Elimizden geldiğince tüm müdürlüklerin personelleriyle bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de sizlerle aynı sofrada oturmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Verdiğiniz emekler ve akıttığınız alın teri için bir kez daha hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, hepinize afiyet olsun” dedi. Belediye çalışanları da Başkan Oktay’a teşekkür ederek, “Hep birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandılar.