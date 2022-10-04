4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi gün boyunca öğrencilere ev sahipliği yaptı. Bir grup öğrenci Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a engelli hayvanlar için kendi yaptıkları yürüteci teslim etti.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi gün boyunca öğrencilere ev sahipliği yaptı. Bir grup öğrenci Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a engelli hayvanlar için kendi yaptıkları yürüteci teslim etti.

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde öğrencilerin yoğun ziyaretine sahne oldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da çocuklarla birlikte barınağı ziyaret etti. Öğretmenleri eşliğinde gün boyunca barınağa gelen öğrencilerden bazıları atık gıdalardan hazırladıkları mamaları getirirken, bir gurup öğrenci ise kendi imal ettikleri engelli hayvan yürüteçlerini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a teslim etti. Barınak görevlileri çocuklara barınağın bölümlerini tanıttı. Çocuklar en çok ilgili yavru kedi ve köpeklere gösterdi.

Çocukların sokak hayvanlarına olan duyarlılığının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Oktay, “Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması çok önemli. Barınakta görüyoruz ki çocuklar gerçekten hayvanlar konusunda büyüklerden daha hassas. Kendi yaptıkları engelli hayvan yürüteçlerini bugün bizlere teslim ettiler. Şimdilik barınağımızda buna ihtiyaç duyan bir patili dostumuz yok. Umarız da hiçbir zaman olmaz” şeklide konuştu.