Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde görevli personele baca yangını eğitimi verildi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde görevli personele baca yangını eğitimi verildi.

Standartlara uygun tasarlanmadığı ve işletme sırasında bakım ve temizliği yapılmadığı takdirde büyük yangınlara neden olabilen baca tutuşmalarına karşı Belediye personeline ‘baca yangını’ eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme Kısım Amirliği ve Marmaris İtfaiye Grup Amirliği tarafından Armutalan Kültür Merkezi’nde verilen eğitime 45 Zabıta Müdürlüğü, 2 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeli katıldı. Marmaris İtfaiye Grup Amiri Bahattin Yavuz’un da katıldığı genel baca bilgisi, çıkabilecek baca yangınları ile ilgili önlemler, baca temizliği, yangın yerindeki tehlikeler, baca yangınına müdahale yöntemleri, baca denetimlerinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verildi. Eğitim hakkında bilgi veren Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, ilk yardım eğitiminin ardından kurum içi eğitimlere devam ettiklerini belirterek “İlçemizde özellikle bacadan kaynaklı yangınların önüne geçmek, iş yerlerinde aranan asgari şartların sağlanması ve denetiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda personelimize eğitim verildi” şeklinde konuştu.