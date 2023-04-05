5 Nisan Avukatlar günü münasebeti ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde görev yapan avukatlar Atatürk büstüne çelenk sunarak konuşma yaptı. Avukatlar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mesleklerini icra ederken yaşadıkları sorunları ve zorlukları dile getirerek çözüm talep etti.

Muğla Barosu Marmaris temsilcisi Avukat Buğra Yavuz, Atatürk meydanında yaptığı konuşmasına ‘’Bizlere onurlu mesleğimizi yapabileceğimiz bir vatan ve Cumhuriyet bırakan başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatanı için canını feda etmeyi göze alan aziz şehitlerimize, yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle hayatlarını kaybeden meslektaşlarımıza, yurttaşlarımıza, ülkemizin hukuk devleti olması yolunda ömrünü adayan ve bu uğurda yaşamını yitiren hukukçularımıza; bir kez daha minnet, rahmet ve saygılarımızı sunuyoruz ‘’ sözleri ile başladı.

Avukat Buğra Yavuz açıklamasının devamında, "6 Şubat sabahına maalesef büyük bir felaket haberiyle ve derin bir üzüntü ile uyandık. 5 Nisan Avukatlar Gününde, deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın ve 121 meslektaşlarımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden; evleri, ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan; enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki Barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş; 10 bine yakın meslektaşımızın ev ve/veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Bu şartlar altında, başta deprem bölgesi olmak üzere, yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi, dün olduğu gibi bugün de avukatlardır ‘’ dedi.