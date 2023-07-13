Marmaris’te son 2 senedir yaşanan yangınlar nedeniyle arıcılık yapılan alanlarda büyük kayıplar yaşanırken, sıcakların giderek artması nedeniyle Marmaris Ticaret Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan yangın tüpleri 23 farklı noktada arıcılara teslim edildi.

Marmaris Çam Balı’nda son dönemde yangınlar nedeniyle yaşanan üretim sıkıntısına getirilen çözümlerin yanında sıcak havaların devam etmesi nedeniyle yeni önlemler alınmaya da devam ediyor. Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan yangın söndürme tüpleri Marmaris’te bulunan arılık alanlara yerleştirildi. Proje hakkında konuşan MTO Başkanı Mutlu Ayhan; “2021 yılında yaşadığımız ve 8 gün süren Büyük Marmaris Yangınından sonra arılık alanlarımızın yarısından fazlasını maalesef kaybettik. Geçtiğimiz yıl da Bördübet mevkiinde yaşanan yangın yaralarımızı daha da derinleştirdi. En büyük tesellimiz yangın sırasında arıcılarımızın kovanlarıyla birlikte yaylada bulunmasıydı. Biz de MTO olarak son 2 senedir İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde arılık alanlarımızın iyileştirilmesi için çalışmalar yürütüyor, arıcılarımıza eğitimler vererek sektörün ayakta kalması ve Coğrafi İşaretli Marmaris Çam Balı üretiminin artırılması için gayret gösteriyoruz. Bu sene yüksek sıcaklık beklentisi nedeniyle yine yangın riskleriyle karşı karşıyayız. Beldibi, Çamlı, Çetibeli, Karaca, Hisarönü, Adaköy ve Yeşilbelde’de bulunan arılık alanlara yerleştirdiğimiz yangın söndürme tüpleri ile birlikte en azından ilk müdahalenin gecikmeden yapılmasını sağlamak, arıcılarımızın kovanlarını güvenle Marmaris’te yerleştirmelerine yardımcı olmak istedik” dedi.

Yangın tüpü zorunlu

Arılıklarda yangın tüplerinin bulundurulmasının zorunlu olduğunu ifade eden Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya ise “Orman Yangınları Mücadele Komisyonu Kararı gereğince arıcılarımızın yangın tüpü bulundurmaları zorunlu. Basra salgısına bağlı olarak Ağustos ayı sonu itibari ile arıcılarımız ilçemize gelmeye başlayacaklar. Belirlenen ormanlık alanlara Ekim ayı sonuna kadar izinsiz giriş yasak. Bu nedenle arıcılarımızın konaklama öncesinde gerekli izinleri alarak 6 kg’lık yangın tüplerini arılıklarında bulundurmaları gerekiyor. MTO iş birliğinde bu yıl hazırladığımız yangın tüplerimizin yanı sıra arıcılarımıza ihtiyaçları olan tüm desteği verebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.