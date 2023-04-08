Marmaris Belediyesi merkeze uzak mahallelerde iftar sofrası kurmaya devam ediyor. Belediyenin kurduğu iftar sofralarının 6’ncısını Karaca Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Çamlı, Çetibeli, Turgut, Osmaniye ve Bayır mahallelerinde iftar sofrası kuran Marmaris Belediyesi dün de Karaca Mahallesi’nde iftar yemeği düzenledi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da katıldığı Karaca Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen iftar yemeğine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş, İhsan Öztürk, Ali Zağlı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, meclis üyeleri, birim amirleri ve mahalle muhtarı Mehmet Yaman’ın da eşlik ettiği iftar yemeğinde ezanın okunmasıyla oruçlar duayla açıldı.

Vatandaşlarla bol bol sohbet eden Belediye Başkanı Oktay, “Ramazan’ın huzurunu hep bir arada yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Davetimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.