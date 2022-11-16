Marmaris Belediyesi sezonun sona ermesiyle alt ve üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Bu çerçevede Uzunyalı’daki güvenlik kamerası ve elektrik hatları kontrol edilmeye başlandı.

Marmaris Belediyesi sezonun sona ermesiyle alt ve üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Bu çerçevede Uzunyalı’daki güvenlik kamerası ve elektrik hatları kontrol edilmeye başlandı.

Sezonun sona ermesiyle birlikte, Marmaris Belediyesi ekiplerinin de hummalı çalışması hız kazandı. Kış aylarının rahat geçirilmesi ve gelecek sezonda büyük sorunlar yaşanmaması için yürütülen tamir ve bakım çalışması, Uzunyalı bölgesinde başladı. Destek Hizmetleri ekibinin, Emniyet Müdürlüğü ile koordine halinde yürüttüğü çalışmada Uzunyalı’daki güvenlik kamerası ve elektrik hatları yenilenmeye başlandı.

Eskiyen ve yıpranan kabloların yenileneceği çalışmanın Saman İskelesi’ne kadar devam edeceğini belirten müdürlük yetkilileri, “Uzunyalı bölgesi özellikle yaz sezonunda ilçemizin en yoğun olduğu noktalardan biri konumunda bulunuyor. Restoranların, otellerin ve yürüyüş yolunun bulunduğu bu bölgede yaz boyunca acil durumlara müdahale edilmişti. Ancak şimdi Emniyet Müdürlüğü ile birlikte geniş çerçeveli bir çalışma başlatıldı. Yol boyunca, hem güvenlik kameralarının, hem de elektrik hatlarının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Eskimiş, yıpranmış kabloları değiştiriyoruz. Hem kış sezonuna, hem de gelecek yaza hazırlanıyoruz” dedi.