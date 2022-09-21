Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını 7 saattir devam ederken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde sürüyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını 7 saattir devam ederken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde sürüyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında havadan ve karadan müdahale başlattı.

Öğle saatlerinde başlayan ve 7 saattir devam eden yangının söndürülmesi için havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Rüzgarın şiddetini artırması ile birlikte alevlerin Balan Dağı istikametine yöneldiği öğrenilirken yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.