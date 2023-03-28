Eğlenceli bilim etkinliklerini köy okullarına taşıyan ‘Marmaris’in Köy Okulları Bilimle Buluşuyor’ projesi sona erdi. Projede 9 okulda bin 361 öğrenci bilimin eğlenceli yüzüyle tanıştı.

‘Marmaris’in Köy Okulları Bilimle Buluşuyor’ projesi geçtiğimiz Aralık ayında Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim Parkı, Üreten Çocuklar Akademisi Derneği işbirliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle Bayır Mahallesi’nde başlatılmıştı. Proje 27 Mart Pazartesi günü Orhaniye İnci Narin Yerlici İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikle tamamlandı.

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’na gelemeyen çocukları bilimle tanıştırmayı hedefleyen proje çerçevesinde Bayır, Bozburun, Çetibeli, Hisarönü, Turunç, Selimiye, Söğüt, Turgut ve Orhaniye mahallelerindeki toplam 9 okulda 1361 çocuk; parmak izi ve matematiği, gölge tiyatrosu, volkanik patlama, karışımları ayırıyorum gibi birçok etkinliği deneyimleme fırsatı yakaladı. Tüm okullarda etkinlik sonunda öğrencilere Marmaris Belediyesi tarafından bastırılan Çocuklar için Nutuk kitabı ve Bilmiş Çocuk Dergisi de dağıtıldı

Orhaniye’deki etkinliğe Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa da katıldı. Okul bahçesinde kurulan sahnede yapılan deneyleri çocuklarla birlikte ilgiyle izleyen Başkan Oktay ve Milli Eğitim Müdürü Kısa onların heyecanına ortak oldu. Ortaokul öğrencilerini de sınıflarında ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, göz bebeğimizsiniz. Sizler ne kadar iyi eğitim alırsanız bu ülke daha güçlü olur. Sizlere güveniyoruz, gözlerinize baktığımızda da hepinizde o ışık fazlasıyla mevcut” diye konuştu ve eğitime destek için Marmaris Belediyesi tarafından hazırlanan dijital eğitim kartı hediye etti.