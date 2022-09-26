Muğla’nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik yasadışı konaklama operasyonlarında otel sahiplerine idari para cezası kesilerek minibüsler ile kaçmak üzere olan 85 düzensiz göçmen asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik yasadışı konaklama operasyonlarında otel sahiplerine idari para cezası kesilerek minibüsler ile kaçmak üzere olan 85 düzensiz göçmen asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri tarafından düzenli olarak yapılan konaklama tesisleri denetimlerinde kapı önünde bekleyen kendisine tura gidecek süsü veren minibüsü fark eden polisler, bu minibüse binen yabancı uyruklu şahısları kontrol edince belgelerinin ve kimliklerinin olmadığı tespit edilerek muhafaza altına alındı. İlk etapta tura gideceklerini belirten minibüs şoförü İ.Y.A isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yapılan denetimlerde toplamda 85 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Merkezi’ne sevk edilerek işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

Düzensiz göçmenleri yasadışı yollar ile yurt dışına çıkarmak için transfer edeceği şüphesi ile gözaltına alınan minibüs sürücüsü İ.Y.A (40) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yapılan otel denetimlerinde kimlik bildirimi yapmayan ve konaklama belgesi olmadan konaklatan işletmelere de idari para cezası kesildi, işletmecileri soruşturmada gözaltına alındı.