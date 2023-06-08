Marmaris Belediyesi’nde 8 zabıta, aday memurluktan asil memur kadrosuna geçti. Personeller için yemin töreni düzenlendi.

Marmaris Belediyesi’nde 15 Kasım 2021 tarihinde işe başlayan 8 aday zabıta memuru yemin ederek asli memuriyet kadrosuna geçti. Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemin törenine Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, birim müdürleri ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın selamlarını ileterek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Zağlı, “Zabıta birimi özetle, beldenin düzenini, belde halkının sağlığını ve esenliğini koruyan bir teşkilat, önemli toplumsal konularda görev icra ediyor. Bu süre zarfında verdiğimiz eğitimle onları bu anlamda iyi yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Kendilerinden beklentimiz halk odaklı çalışmaları, vatandaşla iletişim noktasında son derece hassas ve saygılı olmalarıdır. Böyle davranacakları konusunda da hiç şüphemiz yok. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Törenin ardından 8 personel yemin ederek asli memuriyete geçti.