Marmaris Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel bir program hazırladı.

Marmaris Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel dolu dolu bir program hazırladı. Bisiklet turundan fidan dikimine, panayırdan ücretsiz yüzmeye kadar birçok faaliyetin yer aldığı etkinlikle Kadınlar Günü kutlanacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak bisiklet turu düzenlenecek. 8 Mart ve kadın mücadelesine destek vermek amacıyla mor renge boyanan bisikletlerin de katılacağı etkinlik saat 10.00’da başlayacak. ‘Eşitliğe pedal çeviriyoruz’ sloganıyla vatandaşlara da ‘bisikletini al etkinliğe katıl’ çağrısının yapıldığı bisiklet turu 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda sona erecek.

Sadece kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergileyecekleri Kadın Emeği Panayırı’nın açılışı yapılacak. Açılışında kadınların zeybek gösterisi yapacağı ve MARFOD üyelerinin Kadınlar Günü’ne özel bir sergi açacağı panayır 3 gün açık kalacak.

Buradaki açılışın ardından ise Camiavlu Mahallesi’nde zeytin fidanı dikimi gerçekleşecek. "Tıpkı bir zeytin ağacı gibi yaşamayı ciddiye alan, kök salan ve yarınlara inanan tüm kadınlar için buluşalım" sloganıyla yapılan fidan dikimi Bayram Ali Yılmaz Cami köşesindeki alanda olacak.

Öte yandan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin yüzme havuzu 14.00-16.00 saatleri arasında yüzme bilen kadınlara ücretsiz olarak açık olacak. Marmaris Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü ile Marmaris Akademi Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle yapılacak etkinlikte iki kulübün hocaları da yer alacak.

Etkinliklere tüm kadınları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "8 Mart gibi kadın mücadelesinin simgesi olan bir günü hep birlikte dayanışmayla kutlamak ve farkındalığı daha da arttırmak için herkesi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.