Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Muğla yöresine gelen depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantının Marmaris ayağı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Muğla yöresine gelen depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantının Marmaris ayağı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Marmaris’te depremzedeleri karşılama noktası olarak belirlenen Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelini ziyaret eden Vali Orhan Tavlı Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve ilgilerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Uygulama Otelinde ilk olarak depremzede kayıt masasını ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, barınma yerlerine yerleştirilen depremzedeler ile görüştü, ayrıca otelde kurulan revir ve sosyal market gibi alanlarda incelemelerde bulundu. Ziyaret ve İncelemelerin ardından Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy deprem bölgesine yapılan yardımlar ve Marmaris’e gelen vatandaşlarımıza yönelik yapılan çalışmaları sunum eşliğinde anlattı.

Vali Tavlı Afet bölgesine yapılan yardımlara hız kesmeden devam ederken diğer yandan depremzede vatandaşları her türlü ihtiyacını karşılamak ve yaralarını sarmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Vali Orhan Tavlı şimdiye kadar Marmaris’ten deprem bölgesine 125 TIR ve 7 kamyon insani yardım malzemesinin karayoluyla ve askeri gemilerle gönderildiğini, bunun yanında Marmaris’te 6 Binin üzerinde depremzedeye barınma hizmeti verildiğini ve bu zor dönemde depremzede vatandaşlara kapılarını açan otel sahiplerine teşekkür etti.

Vali Orhan Tavlı, “Deprem bölgesine yapılan yardımları aksatmadan ilimize gelen vatandaşlarımıza da yardım elimizi uzatarak yaraları hep birlikte saracağız. Misafirlerimize yeme içme ve barınma hizmetinin en iyisini sunabilmek için tüm gücümüzle sahada ve depremzede vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Toplantıda, 7 gün 24 saat hizmet veren karşılama merkezinde çay, kahve ve sıcak çorba ikramının yanında sağlık, psiko sosyal destek, rehberlik ile iş ve meslek danışmanlığı gibi destek hizmetlerinin de sunulduğu belirtildi. Toplantıda Marmaris’te 73 oteldeki Bin 400 kişiye yemek hizmeti sağlandığı, Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ve gönüllü öğretmenlerden 276 kişilik rehber öğretmen ekibi oluşturularak her ailenin bir rehber öğretmen ile eşleştirildiği, Şoförler Odası tarafından oluşturulan araç havuzundan temin edilen araçlar ile depremzedelere rehber öğretmeni eşliğinde kalacakları otellere yerleştirildiği açıklandı.