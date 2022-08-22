Aynı gün yaşanan ikinci geri itme olayında yine Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde Türk Karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. İki düzensiz göçmen olayında kurtarılan toplam 65 kişi Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.