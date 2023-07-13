Marmaris Belediyesi 2019’dan bu yana ilçe genelinde başlattığı yol yapım çalışmaları çerçevesinde 25 mahallede 92 bin 41 metre uzunluğundaki yolu hizmete sundu.

Yol çalışmalarını ilçenin bütün mahallelerinde devam ettiren Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2019’dan bu yana birçok önemli projeyi hayata geçirdi. Pek çok mahallede çok yönlü unsurlarıyla prestij cadde çalışmasının yanı sıra merkeze uzak mahalleler de dahil olmak üzere ilçe genelinde parke, asfalt, beton ve sathi kaplama yol çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü 4 yıl zarfında 49 bin 274 metre sathi kaplama, 25 bin 93 metre parke yol, 6 bin 136 metre sıcak asfalt, 5 bin 188 metre beton yol ve 6 bin 350 metre rotmiks kaplama yol olmak üzere toplamda 92 bin 41 metre yolu Marmaris’e kazandırdı.

İlçedeki vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; “Yol bizim işimiz dedik ve 2019’dan günümüze ilçemizin her noktasına neşter vurduk. Yenilemeler, düzenlemeler yapıyoruz. Yeni caddeler açarken Beldibi’nden İçmeler’e Armutalan’dan Hatipirimi’ne, Selimiye’den Turunç’a birçok mahallemizi prestij caddelerle tanıştırdık” ifadelerini kullandı.