Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 2 can salı içinde Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenleri botlara alarak kurtardı.