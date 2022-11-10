Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 2 can salı içinde Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenleri botlara alarak kurtardı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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