Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl 33.’sü düzenlenen ve 5 gün süren Uluslararası Yelken Yarışları sona erdi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl 33.’sü düzenlenen ve 5 gün süren Uluslararası Yelken Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından organize edilen 25 ülkeden 123 tekne ve 1300 kişinin katıldığı yelken yarışlarında, IRC ve IRC Charter sınıflarında iki ayrı grup oluşturuldu. IRC kendi arasında 6, Charter sınıfı tekne kategorilerine göre 3 klasmana ayrıldı. Yarışın ilk günü Koy içi ve koy dışında rüzgarın elverişine göre tek yarış yapıldı. İkinci günü de yine koy içi ve koy dışında yarışlar gerçekleşti. Yarışın üçüncü günü uzun rota denilen açık deniz rotası coğrafi rota yarışları yapıldı. Yaklaşık 30 mil uzunluğunda Marmaris’ten Kızılada’yı dönerek yarış tamamlandı. Yarışın dördüncü gününde planlanan koy içi ve koy dışında şamandıra yarışlarında start alındı ancak rüzgarın değişmesinin ardından hakem heyeti tarafından yarış abandone edilerek yapılamadı. Kurallara göre yeni yarış yapılacak süre kalmadığı için tekneler marinaya geri döndü. Yarışın beşinci gününde ise yine aynı rüzgar verimsizliği sebebi ile start verilemeden tekneler körfez içinde güneşin keyfini sürerek geri döndüler.

35 yıldır aynı takımda yelken sporu yapan Tolga Yağlı, "Bu bizim bu tekne ile 3. yarışımız. Yarış çok keyifliydi, yarışın içinde her şey var. Gece gündüz, hafif hava orta hava, rakiplerimiz çok güçlüydü. Bundan sonraki hedefimiz yurt dışındaki yarışlara katılmak" şeklinde konuştu.

Aynı ekipte 35 yıldır birlikte görev yapan Arkas Sailing Mat Team Kaptanı Serhat Altay, "Takımımız 12 kişiden oluşuyor her yarışta farklı sayılarla yarışıyoruz. Bu yarışta 9 kişi yarıştık çok güzel etaplar oldu" dedi.

IRC 1 sınıfında yarış haftası sonunda dördüncü olan ve kendi teknesi ve ekibi ile yarışan Cem Hakko, "Marmaris yarış haftası harika. Çok çekişmeli geçti. Son senelerin en sert yarışlarından biriydi diyebilirim. Çok tekne var çok rakip vardı, çok başarılı bir organizasyon daha iyisi olamaz" şeklinde konuştu.

Rus yarışçılardan Sergei Dimitri, "Çok güzel yarışlar oldu, organize edenlere teşekkür ediyorum. Biz bu teknede 7 kişi yarıştık, çok keyifli bir hafta geçirdik" ifadelerini kullandı.

Rus teknelerden birinde yarışan Vita Viritenligav, "Bu yarış bence Türkiye’nin en önemli yarışlarından biri. Her yıl bir çok yelkenci bu yarışı bekliyor. Bu hafta hava biraz sakin geçti ama yine de çok güzel yarışlar yaptık. Kadın olarak yelken sporunu yapmak hiç zor değil bazen erkekleri kıskandıracak kadar iyi işler yapan kadınlar çıkıyor" dedi.

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübünün Başkanı Zafer Öznur, "Çok güzel bir yarış haftasını geride bıraktık. 25 ülkeden 123 tekne ve binin üzerinde yarışçı katılım sağladı. İlk üç gün rüzgarın elverişli olması sebebi ile güzel yarışlar çıkardık, bir kaza bela olmadan haftayı tamamladık. Gördüğüm kadarı ile tüm yarışçılar da mutlu kupa töreninden sonra yarışçılarımıza veda ederek uğurlayacağız" diyerek Aralık ayında kış trofesinin başlayacağını belirtti.

Yarış haftasına ve yarışçılara marina içinde kurulan bir çadır da düzenlenen final töreni ile veda edildi. 33. yarış haftasında dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.

33. yarış haftasında 5 günde toplamda ilk üç gün yarışlar yapılırken, yapılan yarışlara göre haftanın birincileri şu şekilde:

"IRC 1 grubunda Frog Foot teknesi ile Bryuzga Sergey ve ekibi, IRC 2 grubunda Courrıer Du Coeur teknesi ile Andrey Arbuzov ve ekibi, IRC 3 grubunda Buran teknesi ile Alexey Moskvın ve ekibi, IRC4 grubunda Bogatyr teknesi ile Igor Rytov ve ekibi, IRC5 grubunda Zacapa teknesi ile Marına Shchegoleva ve ekibi, IRC6 grubunda Lettland teknesi ile Igor Bukovskıs ve ekibi. Charter IRC klasmanında ise; CHR IRC 1 grubunda Znat teknesi ile Denıs Sharı ve ekibi, CHR IRC 2 grubunda Storm Dancer teknesi ile Gorbunov Pavel ve ekibi, CHR IRC grubunda Kacamak teknesi ile Mıkhaıl Sazonov ve ekibi."