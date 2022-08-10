Yunanistan güvenlik unsurları tarafından iki geri itme olayında kurtarılan 33 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Öğle saatlerinde Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenler için gönderilen Sahil Güvenlik botu Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sabah saatlerinde içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne tespit edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve makine arızası nedeniyle açık denizde sürüklenen yelkenli tekne içindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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